Non avrà il richiamo mediatico di Lazio-Juventus e Inter-Napoli,. Un match tra due provinciali che puntano alla salvezza ma che oggi, dall’alto di una classifica che le vede appaiate e a soli due punti dalla zona Europa, sognano qualcosa di più. Sedici punti gli azzurri, figli di 5 vittorie, di cui addirittura 4 in trasferta, del pareggio maturato allo scadere della sfida con il Genoa pre-sosta e 6 sconfitte; stesso bottino per i veneti, partiti maluccio con 3 k.o. consecutivi e sensazioni che facevano presagire una stagione di grandissima sofferenza,(4 vittorie e 4 pareggi), in cui l’unico stop è stata la sconfitta di San Siro contro il Milan dopo aver dilapidato il doppio vantaggio. Di fatto, lo dicono i numeri,, guidata da un allenatore capace di azzerare il percorso di Di Francesco, ritrovando gioco ed equilibrio, e trascinata in campo da uomini in cerca di riscatto, su tuttie il vicecapocannoniere del campionato:. In tutto questo dobbiamo valutare il percorso degli scaligeri, che in 12 giornate hanno già incontrato Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio e Napoli:. Addirittura nel turno prima delle Nazionali ha rischiato seriamente di fare lo scherzetto alla prima in classifica.operati da Andreazzoli nel match in programma la Bentegodi lunedì alle 18,30., che si tratti di affrontare la Salernitana o l’Inter. Inutile anche parlare di uomini:, ma siamo certi che anche a Verona vedremo gli stessi concetti.e usano il palleggio per scardinare la difesa avversaria e creare gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.Probabilmente sarebbe lo stesso anche in condizioni diverse, ma a maggior ragione è lecito aspettarsi una gara giocata a viso aperto, con entrambe le squadre che cercheranno di portare a casa i tre punti per allungare le rispettive strisce positive. Ad oggi resta assolutamente una provocazione,, attualmente occupata proprio dai viola settimi a 18 punti con Juventus e Bologna., ma un altra vittoria, oltre a smuovere la classifica e aumentare il bottino punti, potrebbe davvero cambiare lo scenario per i prossimi mesi.