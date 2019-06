Molti di loro non sarebbero rimasti nemmeno in Serie A, figuriamoci nella serie cadetta. Qualcosa di buono, dal punto di vista dell’organico, l’Empoli di questa stagione l’aveva e lo dimostrano le fitte notizie di mercato che ogni giorno interessano i giocatori azzurri. Fatta per Di Lorenzo al Napoli, in questi giorni si sono praticamente definiti i passaggi di Krunic al Milan e Traore alla Juventus. Bennacer potrebbe seguire Andreazzoli al Genoa, Caputo e Farias piacciono a Spal e Lecce. Insomma, l’Empoli che verrà non avrà praticamente nulla a che fare con la squadra vista nella stagione appena conclusa. Tra l’altro ancora non è ufficiale il nome del nuovo allenatore, una moda che, visti i tentennamenti prolungati delle big di A, ha contagiato anche la società azzurra.



Il nome giusta per la panchina toscana potrebbe essere quello di Christian Bucchi. Il tecnico romano sembra aver raggiunto la giusta maturazione e per credo calcistico ed esperienza il suo profilo è in linea con la filosofia del club. Anche i numeri e i risultati sono dalla sua parte: nella sua breve carriera da allenatore, iniziata da subentrante a Pescara in Serie A nel 2012, nelle due stagioni come mister in Serie B in entrambe le occasioni ha centrato i playoff promozione: nel 2017 con il Perugia e nel 2019 con il Benevento. Sintomo che il tecnico conosce la categoria, nella quale da calciatore ha collezionato qualcosa come 270 presenze, e che è in grado di rendere una squadra competitiva al primo anno. Un altro aspetto che gioca a suo favore è il modulo di riferimento: quel il 4-3-1-2 che recentemente, proprio ad Empoli, ha fatto le fortune di Sarri e Giampaolo in Serie A e Andreazzoli in Serie B.