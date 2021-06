Esattamente un mese e una settimana fa, era il 4 maggio, l’Empoli conquistava la promozione in Serie A, con tanto di vittoria del campionato, grazie al rotondo 4-0 rifilato al Cosenza al Castellani. Già da quel preciso momento nella testa di dirigenti, giornalisti e tifosi, iniziavano a circolare idee su come affrontare al meglio il ritorno nella massima categoria dopo le brutte retrocessioni del 2017 e del 2019.. Quella che però a inizio maggio sembrava una semplice formalità (anche a detta del diretto interessato), cioè il prolungamento del rapporto, con meritato adeguamento, tra il tecnico e la società azzurra, nel giro di poche settimane si è sgretolata come una castello di sabbia. All’inizio nessuno dava peso a quelle inevitabili, visto il campionato disputato dall’Empoli, voci di mercato, ma. Insomma,. Un incredibile paradosso che ha il profumo di beffa.Così sono iniziate a suonare le sirene di diverse squadre e. Un silenzio così assordante da arrivare a dare fastidio. Nessuna dichiarazione del tecnico, che nel frattempo sembra aver trovato il suo accordo con la Sampdoria. L’Empoli, giustamente, non ci sta, spera ancora ancora che il mister toscano ci ripensi e nel frattempo chiede un indennizzo alla società blucerchiata, con Ferrero non disposto a pagare più dello stipendio (si parla di un accordo triennale che parte da 750.000 euro netti) proposto a Dionisi.: salutato Dionisi, la società andrà alla ricerca di un nuovo allenatore e negli ultimi giorni sono spuntate ipotesi (Andreazzoli tris, forse in coppia con De Rossi, e Venturato) affascinanti ma non del tutto convincenti.Qualcosa si è rotto, anche tra la tifoseria che lo aveva osannato per la dialettica e le idee di calcio proposte e. Certamente per un calciatore, ma, evidentemente, anche per un allenatore.