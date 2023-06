Un anno fa di questi tempi in molti avevano gridato allo scandalo una volta appreso l’esonero di Aurelio Andreazzoli. Era sembrata inspiegabile, infatti, nonostante la salvezza raggiunta e il gioco spumeggiante mostrato dalla sua squadra, la scelta di privarsi dell’allenatore originario di Massa. Non mancarono le critiche e le conseguenti perplessità anche sulla scelta del suo successore, Paolo Zanetti: allenatore giovane e promettente ma che non era riuscito a mantenere il posto sulla panchina del Venezia fino alla fine della stagione. Un anno dopo nessuno si ricorda di questo scenario, visto che Zanetti ha saputo conquistarsi, con idee e lavoro, salvezza e consensi, tanto da guadagnarsi le attenzioni di altri club che hanno suscitato preoccupazione nei tifosi azzurri. Di conferme o comunicati ufficiali non ne sono arrivati, anche perchè il tecnico al momento si trova in vacanza, ma la sua permanenza sulla panchina azzurra anche per la stagione 2023/2024 è praticamente certa.L’unico aspetto che poteva cambiare questa prospettiva era la possibile partenza del ds Accardi, anche lui entrato nel mirino di molti club visto il grande lavoro svolto, ma il rinnovo del contratto fino al 2026 ha sciolto ogni dubbio. Come abbiamo detto più volte, anche in questa estate a Empoli ci si attende un'importante rivoluzione tecnica, con almeno una dozzina di giocatori (ma forse anche di più) che lasceranno la Toscana per cercare una nuova sistemazione. A maggior ragione, la conferma della coppia Accardi-Zanetti significa avere una solida base da cui poter ripartire, quantomeno a livello di intesa e di idee su come impostare il calcio mercato e di conseguenza la squadra che scenderà in campo per centrare, nella prossima stagione, un obiettivo storico: la terza salvezza consecutiva. Proprio a proposito di mercato, ancora di concreto c’è poco: la società ha deciso di riscattare Walukiewicz dal Cagliari, mentre non ha esercitato lo stesso diritto nei confronti di Grassi, Marin, Pjaca e Vignato. Per loro l’avventura in azzurro finisce ufficialmente qui, un discorso che con una decisa probabilità interesserà anche Vicario e Parisi, entrambi davvero a un passo dall’addio.