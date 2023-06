L'Empoli mette le mani sul portiere del Bari, Elia Caprile (Nazionale Under 21) per il dopo Vicario, cercato da Inter e Fiorentina. A centrocampo il club toscano perde Marin (Cagliari), Akpa Akpro (Lazio) e Grassi (Parma), così chiede Ranocchia (rientrato dal prestito al Monza) alla Juventus e Brescianini (tornato dal prestito al Cosenza) al Milan.



Il Napoli punta Baldanzi, mentre Fazzini e Guarino vengono seguiti dalla Lazio. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Corsi vuole tenerli tutti ancora a Empoli almeno per la prossima stagione.