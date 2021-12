Se fino a qualche settimana fa poteva sembrare una mera provocazione, oggi la domanda diventa più che lecita. Non siamo ancora giunti a metà stagione, il divario dalla zona retrocessione si è ampliato (adesso i punti dal 18° posto sono addirittura 16) ma di matematico, ovviamente, non c’ niente, però. Non tanto per lo strabiliante settimo posto, che oggi vede gli azzurri davanti alle romane (la Roma scenderà in campo questa sera), Bologna, Sassuolo, Verona e Torino, ma perchè questa squadra dimostra partita dopo partita di avere qualcosa in più delle formazioni che solitamente sgomitano per restare in Serie A., che gioca mettendo in campo un’identità ben precisa che non si scompone davanti a niente e nessuno.. I risultati sono impressionanti: nelle ultime nove di campionato gli azzurri hanno perso solo con Inter e Verona, cedendo ai veneti solo nei minuti di recupero, portando a casa 3 vittorie in trasferta, due al Castellani e il pareggio con il Genoa, una vittoria sfumata al novantesimo.Forse è presto per dire che gli azzurri si salveranno senza difficoltà,contro qualunque avversario, in qualsiasi momento della gara. A dimostrarlo c’è la partita di ieri sera, dove sicuramente tutti gli episodi hanno girato in favore degli azzurri (due pali del Napoli, diverse parate di Vicario, il gol rocambolesco di Cutrone e quello annullato a Juan Jesus), ma dove, Di Francesco, che è più una seconda punta in campo.: nel 2018 fu esonerato proprio dall'Empoli dopo aver incassato una pesante manita al San Paolo. Tre anni dopo le cose sono andate diversamente, sia come risultato sia come. Quell’Empoli forse era più ricco di talento (Silvestre, Pasqual, Krunic, Traore, Bennacer, Caputo), ma era meno squadra di quello oggi.. Lungi da noi pensare all’Europa, decisamente fuori portata. Più consono darsi come obiettivo chiudere a metà classifica, magari tra il decimo e il tredicesimo posto. Dopo aver raggiunto una salvezza senza affanni e gettando le basi per una continuità di presenza nella massima serie: l’unica cosa che, ad oggi, la società azzurra ha dimostrato non essere in grado di ottenere negli ultimi anni.