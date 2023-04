Lo avevamo invocato a gran voce nelle scorse settimane: per tornare alla vittoria e interrompere il digiuno di punti (che durava da 4 partite) e di successi (l’ultimo era stato a gennaio)che aveva permesso alla squadra di portare a casa tutte le sei vittorie ottenute fin qui. Zanetti non aveva certo bisogno delle nostre indicazioni, ma è evidente che la formula vincente dell’Empoli 22/23 ormai è certificata. Così contro il Lecce, scontro diretto per la lotta salvezza, è arrivata. Il dato è curioso ma significativo: eccezion fatta per il 2-0 alla Cremonese, con il gol del raddoppio arrivato praticamente nel recupero,. Le altre vittorie infatti (Bologna, Monza, Sassuolo, Sampdoria, Inter e Lecce appunto) sono state tutte per 1-0. A questo punto non si può più parlare di caso, o fortuna, perchè l’Empoli ha capito che per vincere (o quantomeno sicuramente per non perdere) non deve incassare gol.Certo, in questo modo ne risentono gioco e spettacolo, ma la cosa che conta davvero nel calcio a questi livelli è portare a casa risultati. Farlo con il bel gioco può regalare anche maggiori soddisfazioni, ma se l’Empoli di Zanetti centrerà l’obiettivo emulando quello di Andreazzoli, pur segnando qualche decina di gol in meno (ma incassandone un numero inferiore), nessuno a fine campionato storcerà la bocca., che rimane immutata anche contro avversari più dotati tecnicamente o fisicamente. Oltre al ritorno alla vittoria, l’altra notizia positiva è il ritorno al gol di un attaccante importante della rosa,. È vero, la rete è arrivata su rigore, ma il numero 19 azzurro ha tirato fuori una prestazione a tutto tondo, mostrando una condizione in crescita rispetto alle ultime uscite. Bene anche Baldanzi e Cambiaghi: un recupero davvero fondamentale il suo, visto che fino all’infortunio, avvenuto nell’ultima partita a punta degli azzurri (a Firenze, forse neanche per caso), si era dimostrato uno degli uomini più in forma dell’attacco a dispozione di Zanetti.