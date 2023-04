: il Lecce non tira mai in porta.: Banda prima e Di Francesco poi provano a puntarlo sesso, ma quasi mai riescono a superarlo.: impedisce a Colombo di rendersi pericoloso.: chiude ogni spazio agli attaccanti del Lecce.: solidissimo in difesa, si guadagna il rigore che sblocca l’incontro con una delle sue irresistibili sgaloppate sulla fascia.: grande sostanza in mezzo al campo, spara in curva una buon occasione dal limite dell’aria prima di uscire.(Dal 40’ pt: aiuta la squadra a mantenere il predominio del centrocampo, gioca tutti i i all’ogni con grande intelligenza).: si prende pochi rischi e non sbaglia praticamente un pallone.: solita prova di sostanza in mezzo al campo, con un po’ più di cattiveria avrebbe potuto trovare il raddoppio a metà ripresa.(Dal 36’ st).: il più ispirato dell’attacco azzurro, non trova però molta collaborazione dai compagni di reparto.(Dal 27’ st: gioca a un ritmo più alto di avversari e compagni, gli bastano 20’ per dimostrare quanto sia indispensabile per questa squadra).: in crescita rispetto alle precedenti uscite, chiama Falcone al miracolo con un gran sinistro indirizzato all’incrocio e trasforma il rigore della vittoria.(Dal 36’ st).: un solo tiro in porta, colpo di testa ravvicinato neutralizzato da Falcone, e molte scelte discutibili.(Dal 27’ st: aggiunge muscoli e ossigeno al centrocampo di Zanetti).: il suo Empoli non è certo spettacolare, ma è squadra solida che sa difendersi e ripartire. Porta a casa la settima vittoria senza subire gol e allunga sulla zona retrocessione.