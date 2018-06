Il mercato dell’Empoli sta cominciando ad entrare nel vivo. Dopo il rinnovo di Mchedlidze, l’acquisto praticamente fatto dell’attaccante Samuel Maraz in arrivo dallo Zilina, i dirigenti azzurri stanno lavorando per colmare il vuoi lasciato a centrocampo da Michele Castagnetti. Il club di Corsi infatti non ha esercitato il diritto di riscatto e il giocatore, dopo un anno da protagonista con i colori azzurri indosso, ha fatto ritorno alla Spal. Il primo nome sulla lista del ds Pietro Accardi è Leonardo Capezzi. Centrocampista centrale classe ’95, toscano doc (è di Figline Valdarno), sbocciato calcisticamente nella Fiorentina ed oggi di proprietà della Sampdoria, rappresenterebbe il profilo ideale per ricoprire il ruolo di regista davanti la difesa nel centrocampo a 3 di Aurelio Andreazzoli.



Centrocampista completo, in grado di svolgere con buona qualità entrambi le fasi, ha già fatto due anni di gavetta in B con Varese e Crotone e una buona annata nella massima serie sempre con i calabresi, proprio nella maledetta stagione della retrocessione azzurra. L’anno scorso invece l’ha trascorso quasi da spettatore scendendo in campo in sole 4 occasioni con la Samp. Il giocatore rappresenta il profilo ideale ricercato dall’Empoli: giovane, ma con un po’ di esperienza alle spalle, e con tanta voglia di affermarsi nel grande calcio. Si pensava infatti che la trattativa potesse avviarsi e concludersi in pochi giorni, ma a dare una brusca frenata è stato proprio l’attuale allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo.



Con la partenza di Torreira acquistato dall’Arsenal, anche il tecnico abruzzese ha perso il suo playmaker davanti la difesa. E quando ha saputo della trattativa aperta con l’Empoli per l’unico giocatore attualmente presente nella rosa blucerchiata in grado di sostituirlo, ha subito frenato le operazioni. La Samp in realtà punta più in alto e sogna l’ex azzurro Leandro Paredes, pupillo di Giampaolo: l’operazione è assai complicata e solo se dovesse andare in porta l'allenatore dei blucerchiati sarebbe disposto a far partire Capezzi. Al momento da casa Empoli non trapela un piano B, per cui bisognerà ancora aspettare l’inizio ufficiale delle trattative e la fine del mondiale per capire i possibili scenari che si apriranno.