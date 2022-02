. A fronte delle partenze di Piscopo, Damiani (questi ultimi solo aggregati ma mai scesi in campo con la prima squadra), Mancuso e Ricci,i. I primi due sono sicuramente profili conosciuti: centrocampisti esperti e navigati della Serie A, con caratteristiche ideali per il gioco di Andreazzoli.che, una volta trovata la forma migliore (dopo due ottime annate in viola nelle ultime tre stagioni ha collezionato appena 24 presenze in campionato), entrerà sicuramente nelle rotazioni del tecnico. Un centrocampista dinamico con ottime capacità di inserimento e una buona vena realizzativa. Simile ma allo stesso diverso, ma più centrocampista di Bajrami e Di Francesco, rappresenta l’ideale alternativa di Henderson, con forse più qualità e visione di gioco., visto che a livello prettamente di ruolo sono giocatori che non vanno a sostituire le partenze di Mancuso e Ricci, rispettivamente punta e regista. Ecco, a proposito di queste due cessioni, se per Mancuso la scelta è stata dettata dal fatto che il giocatore voleva più spazio,La prima è che, incassando una cifra cospicua (base di 8 milioni più bonus) da un giocatore cresciuto in casa, quindi una totale plusvalenza. In secondo luogo, oltre ad esserci in rosa già un giocatore valido ed esperto come, gli azzurri hanno. Cacace e Kaczmarski, terzino sinistro e centrocampista, rispettivamente classe 2000 e 2004, sono nomi conosciuti poco dai media ma noti agli addetti ai lavori.ma di chiare origini italiane, non era in programma, ma l’infortunio di Marchizza ha indotto la società a correre ai ripari.. Adesso dalle parole, dalle trattative e dai contratti si passa al campo, perchè. L’Empoli non vince in campionato dal 12 dicembre, quando con una zuccata di Cutrone sbancò il San Paolo; non ha fatto tanto meglio il Bologna, capace di vincere a Sassuolo prima di Natale, unica vittoria nelle ultime 7 gare disputate. Insomma, per entrambe sarà indispensabile fare punti, anche se la classifica non desta preoccupazioni., sicuramente più efficienti ed efficaci in trasferta, per tornare a fare punti e mettere un altro mattoncino per un obiettivo che (si spera) non sembra più in discussione.