Sono bastati 5 giorni per rimettere a posto le cose e scacciare via paure e pensieri. Con la doppia vittoria casalinga su Bologna e Salernitana, l’Empoli ha definitivamente certificato la salvezza, garantendosi l’iscrizione al massimo campionato di Serie A per la terza stagione consecutiva. Un risultato semplicemente straordinario, probabilmente inatteso e inaspettato per molti, ma assolutamente meritato per quanto fatto vedere sul campo. È vero, ufficialmente manca la matematica, ma a questo punto gli azzurri potrebbero essere recuperati solo dallo Spezia, che per riuscirci dovrebbe pperò centrare 4 vittorie nelle ultime 4. Un’impresa titanica per una squadra che nel girone di ritorno ha vinto solamente una gara. Oltre a questo l’Empoli dovrebbe perderle tutte e visto lo stato di forma che la squadra ha mostrato in questa ultima settimana, suonerebbe molto strano. In questi 5 giorni infatti, quelli che sono trascorsi cioè da giovedì (vittoria sul Bologna) e lunedì (successo sulla Salernitana), agli azzurri è riuscito un qualcosa di mai visto quest’anno.Non aveva mai segnato 3 gol in una partita (Bologna) e non aveva mai vinto incassando una rete (le precedenti 7 vittorie erano arrivate tutte con il cena sheet). Non una banalità per una formazione che in questa stagione ha sì mostrato una grande solidità difensiva, ma anche palesato una significativa difficoltà a trovare la via delle rete. Era già capitato invece di vincere due partite di fila, contro Samp e Inter alla fine del girone di andata. Nella partita contro i campani gli azzurri hanno tirato fuori grinta e determinazione, che invece sono mancate fin dall’inizio alla squadra di Paulo Sousa. Il gol dell’1-0 ha spianato la strada e l'Empoli nella ripresa ha potuto fare ciò che di solito le riesce meglio, vale a dire difendersi e ripartire. Il gol del 2-1 non ha scioccato più di tanto gli azzurri, che hanno portato a casa il successo senza troppi patemi. Come detto per la salvezza manca solo la matematica, ma la squadra potrà giocare con la mente libera e disputare l’ultimo mese di campionato senza pressioni. Anche, erchè no, con l’ambizione di poter giocare qualche brutto scherzo a big come Juve e Lazio, che invece contro gli azzurri andranno senz’altro a caccia di punti importanti per i propri obiettivi.