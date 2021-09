È statoquello condotto dall’Empoli nella sessione estiva 2021. La società azzurra si è mossa con intelligenza, andando a rinfoltire una rosa che aveva una struttura buona ma che necessitava, nonostante la vittoria del campionato di Serie B nella scorsa stagione, di rinforzi di spessore. E alla fine sono arrivati in tutti i reparti. Non solo:mantenendo intatta l’ossatura di una squadra costruita per proporre un calcio offensivo e bello da vedere.Il primo acquisto, diciamo abbastanza a sorpresa, è stato: un’operazione inattesa ma che ha fatto subito capire come, nonostante la buona affidabilità dimostrata danelle due stagioni in B, la società preferisca dare spazio ad un portiere giovane seppur in prestito (con diritto di riscatto). Brignoli infatti ha salutato proprio l’ultimo giorno, sostituito in extremis dall’ex Torino e Palermo: sono infatti arrivati, nomi di livello e tutti con esperienze rilevanti a livello nazionale e internazionale. Praticamente della difesa che la passata stagione ha chiuso al terzo posto nella graduatoria delle retroguardie meno battute, non c’è più traccia. Restano in squadra Fiamozzi, Romagnoli e Parisi, che ad oggi però devono aspettarsi una stagione da comprimari. A centrocampo invece il team mercato ha fatto. Sono infatti arrivatied, due facce note (per il primo è terza avventura in azzurro, stavolta in prestito con diritto di riscatto; il secondo aveva fatto parte della squadra da gennaio ad agosto 2020) che alla luce di quanto visto fino ad ora partono come valide alternative a Ricci, Haas e Bandinelli, trio titolare scelto da Andreazzoli nei match con Lazio e Juventus. Senza dimenticare la conferma di Leo Stulac, regista di scorta inL’altra rivoluzione è stata effettuata in attacco, dove sono arrivati tre giocatori giovani, con esperienze importanti nella massima serie, desiderosi però di ritrovarsi e lanciarsi. Parliamo ovviamente di, che comporranno, assieme all’inamovibile Mancuso e al centravanti boa La Mantia, rimasto nonostante le richieste di mercato, il pacchetto offensivo a disposizione di Aurelio Andreazzoli per questa stagione. Tre giocatori giovani (rispettivamente ‘98, ‘99 e ‘94) sui quali erano riposte grandi aspettative ma che, soprattutto nelle ultime due stagioni, sembrano aver perso un po’ sicurezza e fiducia nei propri mezzi.Come si dice sempre in questi casi, ai posteri, anzi, al campo, l’ardua sentenza, ma sicuramentee nella volontà di mettere a disposizione del proprio tecnico una squadra in grado di applicare la sua filosofia e la sua impronta tattica. Non inganni il miracolo compiuto allo Stadium:, col filotto di sfide a Venezia, Sampdoria, Cagliari e Bologna. Gare che diranno realmente con quanta sofferenza l’Empoli proverà a salvarsi in questa stagione.