Con la chiusura della sessione estiva del calciomercato 2018, anticipata rispetto al passato per la prima volta alla vigilia dell’inizio del campionato, è andata in archivio una delle finestre più importanti nella storia dell'Empoli. Quella che verrà ricordata per l’acquisto (che fa ancora discutere) più oneroso nella storia del club: quello di Antonino La Gumina, prelevato dal Palermo per 9 milioni di euro. Un investimento importante che solo il tempo saprà dire se ripagato. Una sessione in cui i dirigenti azzurri hanno concluso dieci operazioni in entrate e altrettante in uscita, quattro delle quali molto significative perché hanno riguardato alcuni punti fermi della straordinaria stagione che ha portato alla vittoria della Serie B e alla conseguente promozione in A: Gabriel, Luperto, Castagnetti e Donnarumma. Tutte scelte tecniche (ad eccezione di Luperto per il quale non è stata trovata la formula con il Napoli) che hanno lasciato più di qualche perplessità (Donnarumma e Castagnetti su tutti) ma per le quali la società ha trovato alternative più che all’altezza. Ad ogni modo lo staff azzurro ha mantenuto il blocco dei giocatori che hanno trascinato la squadra nella massima categoria (Di Lorenzo, Maietta, Pasqual, Krunic, Bennacer, Zajc, Caputo) e centrato tutti (tranne uno, Gerson) gli obiettivi che si era fissato per rinforzare la squadra. Analizziamo nel dettaglio, reparto per reparto, l’operato della triade dei ds dell’Empoli Accardi-Pecini-Butti.



Porta: 5,5. Acquisti: Fulignati. Su questo reparto resta l’unico punto interrogativo della rosa a disposizione di Andreazzoli. I tre portieri azzurri, Provedel, Terracciano e Fuliganti, mettono insieme una decina di presenze nella massima categoria e questo basta per far capire il livello medio del reparto. Provedel è reduce da un brutto infortunio ed è all’esordio in A; Terracciano è stato il secondo l’anno scorso e alla prima uscita ufficiale con il Cittadella non ha per niente entusiasmato, anzi; Fulignati sulla carta è il terzo portiere, ma è anche il più esperto in quanto ha disputato 9 partite in A con il Palermo nel 2016/2017. La sensazione è che Provedel partirà come titolare, ma non sono da escludere avvicendamenti e ribaltoni nelle gerarchie.

Difesa: 6. Acquisti: Marcjanik, Rasmussen, Silvestre, Antonelli. Sulla carta quella dell’Empoli è una difesa di tutto rispetto. Silvestre arriva per formare una Maietta una coppia esperta e di indubbio affidamento per la categoria. Pasqual resta una garanzia e avrà un degno ricambio come Antonelli, voglioso di mettersi in mostra dopo qualche anno difficile al Milan. A destra c’è Di Lorenzo, sorpresa della scorsa stagione, che ha le caratteritiche per fare bene anche in A. Poi c’è Rasmussen che è stato tra i migliori nel precampionato e potrebbe guadagnarsi parecchi minuti in questa stagione.

Centrocampo: 6,5. Acquisti: Capezzi, Acquah, Ucan. Il reparto in cui i dirigenti azzurri hanno investito di più in termini di operazioni. Al posto di Castagnetti in cabina di regia è arrivato Capezzi, tra i protagonisti della miracolosa salvezza del Crotone, ahimè proprio ai danni dell’Empoli, ma che l’anno scorso alla Samp ha visto il campo con il contagocce. E poi sono arrivati Acquah, giocatore giovane ma con già 100 presenze in A, che darà muscoli e sostanza al centrocampo; e la scommessa Ucan, che alla Roma non aveva sfondato ma che nell’Empoli potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Soprattutto sono stati confermati Krunic, Zajc e Bennacer, per un mix di qualità, muscoli ed esperienza fondamentale nella massima serie.

Attacco: 6. Acquisti: La Gumina, Mraz. Il botto del mercato estivo 2018 dell’Empoli ha un nome e un cognome: Antonino La Gumina. Reduce da una stagione in crescendo al Palermo, sarà lui a fare coppia con un Caputo e a prendere l’eredità di Donnarumma, lasciato in B al Brescia. Difficile ora dire se l’Empoli abbia fatto il colpaccio o commesso un grave errore di valutazione. Il ragazzo il talento ce l’ha e sicuramente anche la fame e la voglia di affermarsi in A. Completano il reparto il bomber di B Caputo, Rodriguez (out fino a ottobre), il confermato (a sorpresa) Mchedlidze e il giovane Mraz, sloveno classe '97 con un cv da 21 gol in 35 partite nell'ultima stagione in patria.