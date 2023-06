Vicario al Tottenham ormai è praticamente fatta. Il portiere friulano volerà a Londra nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla società londinese per le prossime stagioni. L’Empoli dovrebbe incassare una cifra vicino ai 20 milioni di euro più bonus, diventando così la cessione più remunerativa nella storia del club toscano. Un’operazione magistrale, l’ennesima condotta dal ds Accardi, che fa tutti contenti: Vicario, che dopo un’altra stagione da miglior portiere del campionato potrà finalmente compiere il meritato salto di qualità andando a giocare nel campionato più ricco e spettacolare del mondo; l’Empoli, che oltre alla soddisfazione di aver valorizzato un altro giocatore italiano, incasserà una cifra davvero cospicua per allestire anche in questa stagione una squadra competitiva. A partire ovviamente dal portiere, ruolo che a questo punto diventa di prioritaria importanza. In questi giorni stanno circolando molti nomi interessanti, come Audero e Carnesecchi, ma stando alle voci che giungono da Empoli, la squadra mercato azzurra avrebbe messo gli occhi su due soluzioni in particolare: Elia Caprile del Bari e Alessio Cragno del Monza.Il primo viene da un grande campionato cadetto, da 37 partite disputate e ben 16 clean sheet. È andata peggio ad Alessio Cragno, partito ad agosto come titolare del nuovo Monza ma finito subito alle spalle di Di Gregorio nelle gerarchie prima di Stroppa poi di Palladino: per lui solo una presenza in campionato. Anche se reduci appunto da due annate diametralmente opposte, entrambi rappresentano il profilo ideale per un giocatore dell’Empoli: giovane che ha grande voglia di affermarsi, oppure anche più maturo che deve necessariamente rilanciarsi. Non è detto che il portiere dell’Empoli per la stagione 23/24 sarà uno di questi due, ma da quello che ci risulta sono sicuramente i due nomi in cima alla lista. Assieme a Vicario dovrebbe/potrebbe partire anche Parisi, mentre c’è ancora incertezza su Baldanzi. Nelle ultime ore si è fatta insistente la voce su un concreto interessamento della Roma: la speranza dei tifosi e degli stessi dirigenti è che il talento classe 2003 possa continuare il suo percorso di crescita almeno per un’altra stagione, un po’ come hanno fatto gli stessi Vicario e Parisi. Una stagione sola di Serie A è poco per dare un giudizio completo sul ragazzo, che di talento ne ha da vendere ma che ancora deve mostrare molto. Lui per primo sa che restare in Toscana gli gioverebbe e non poco, sotto molti punti di vista, ma alcuni treni passano una volta sola e se la Roma o qualsiasi altra società dovesse mettere sul piatto una cifra importante (Corsi non accetterà meno di 10-15 milioni) lo scenario cambierebbe per tutti.