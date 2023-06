Nel centro di Milano la Juve, nella figura del direttore sportivo Manna, ha incontrato l’Empoli per provare a imbastire una trattativa che vede il nome di Filippo Ranocchia come principale argomento della discussione. Il classe 2001 piace tanto al club azzurro, oltre che all’Udinese, e si sta discutendo per una cessione a titolo definitivo sui 6 milioni di euro.



GLI ALTRI NOMI IN BALLO - La Juve guarda in casa Empoli dove c’è quel Parisi che tanto piace ad Allegri. L’idea sarebbe quella di provare a offrire un prestito con diritto di riscatto sui 12 milioni di euro. Ma non solo Parisi: il club bianconero è interessato al giovane centrocampista dell’Empoli Fazzini.



IDEA SOULE- Un altro nome che potrebbe fare al caso dell’Empoli è quello di Soule. L’argentino vuole giocare di più e la piazza azzurra può diventare la destinazione ideale per proseguire nel percorso di crescita.