Era logicamente il risultato che tutti si aspettavano, perchèdi spartirsi un punto a testa con gli aquilotti. La squadra di Andreazzoli ha allungato a 15 la striscia consecutiva senza vincere, eguagliando il record negativo della stagione 1998/99 (terminata con la retrocessione), non vince da 4 mesi pieni e obiettivamente ha ancora diversi problemi da risolvere., nonostante a livello offensivo si sia praticamente spenta da gennaio. Lo ha dimostrato la gara di ieri con i liguri,. Nonostante il pareggio e la lunghissima, quasi imbarazzante, astinenza, nella giornata di oggi gli azzurri sono riusciti ad allungare su tutte le inseguitrici: Cagliari, Venezia e Genoa. I punti di distanza dal Grifone, che al momento occupa il terzultimo posto in classifica, sono infatti diventati 12.. È vero, dietro stanno dimostrando di non avere la forza per darsi la scossa e sembra quasi che facciano di tutto per pestarsi i piedi a vicenda:. In arrivo ci sono infatti le sfide a Udinese, Napoli, Torino ed Inter, prima di ritrovare una gara sulla carta abbordabile, con la Salernitana, e chiudere la stagione con la trasferta di Bergamo.. Ormai lo diciamo da mesi: una vittoria, anche una sola, basterebbe non solo per sbloccare mentalmente la squadra ma, probabilmente, anche per chiudere i conti salvezza. Visto il calendario viene da pensare che per tornare ad esultare per i tre punti ci sia da aspettare ancora un po’, macome accaduto spesso e volentieri nel girone di andata…