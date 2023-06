Con la sconfitta per 2-0 in casa con la Lazio, va ufficialmente in archivio la stagione 2022/2023 dell’Empoli. Una stagione semplicemente sorprendente, in cui la squadra e lo staff tecnico hanno centrato tutti gli obiettivi che la società si era posta. Ed è stato lo stesso Zanetti, allenatore rivelazione di questa stagione, arrivato con qualche scetticismo ma capace di conquistare critica e tifosi in poche settimane, a sottolineare con orgoglio i risultati raggiunti. Primo su tutti, la salvezza ovviamente, conquistata con tre giornate di anticipo e senza particolari patimenti; poi aver messo a posto la difesa, con ben 9 clean sheet completati e solo 49 reti incassate (nel 2021/2022 erano state addirittura 70); infine aver lanciato e dato spazio ai migliori talenti provenienti dal settore giovanile: per informazioni chiedere a Baldanzi e Fazzini. Obiettivi non facili da raggiungere per una squadra affiatata e solida, figuriamoci per un gruppo che rispetto alla passata stagione è stato investito da una vera e propria rivoluzione, tecnica, tattica e di mentalità.Uno scenario che si ripeterà anche tra poche settimane, perché la rosa attualmente a disposizione di Zanetti sarà quasi totalmente sfaldata. Bisognerà capire anche cosa farà lo stesso allenatore e le sensazioni portano a pensare che molto dipenderà dalla situazione di Accardi. Prima ancora di quello che investirà allenatori e giocatori, si aspetta il termine ufficiale della stagione per far partire il valzer dei direttori sportivi. Una possibile partenza di Giuntoli dal Napoli innescherebbe un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche il talentuoso direttore azzurro, finito sotto i riflettori dopo il gran lavoro svolto in Toscana. Prima la finale di Champions, poi qualche giorno di vacanza e poi, non più tardi del 15/20 giugno, si inizierà a parlare solo di mercato. La stagione è appena finita, ma tra poco più di un mese partiranno i ritiri e il 20 agosto tutti in campo per la nuova Serie A. Un campionato che vedrà, per la sedicesima volta nella sua storia, anche l’Empoli Football Club.