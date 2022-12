in preparazione della ripresa della stagione, che si è concluso proprio oggi dopo l’amichevole disputata contro il Wolverhampton. A testimoniarlo ci sono le parole di Zanetti, che al termine della sfida con la formazione inglese si è detto molto soddisfatto per quanto fatto dalla squadra sul campo e non solo questa settimana in Costa del Sol, ma anche l, che hanno rappresentato solo l’antipasto di un programma che vedrà gli azzurri affrontare anche Monaco e Sassuolo nelle prossime due settimane. Contro gli austriaci la squadra di Zanetti ha portato a casa una vittoria meritata per 2-1 (reti di Lammers e Ismajli),. Meno spettacolare, ma comunque ad alto livello di intensità, la sfida con il Wolverhampton, a sorpresa fanalino di coda in questo inizio di stagione in Premier League.nonostante l'iniziale svantaggio, colpendo anche una traversa e trovando in contropiede, grazie a una perla di Lammers, la rete che definitivo 1-1.Ecco, propriomerita assolutamente una citazione. Protagonista di un buon inizio di stagione, in cui sembrava essere la certezza di un reparto che era completamente da ricostruire,, perdendo il posto da titolare anche a causa di alcune prestazioni decisamente insufficienti. Sarà stata la temperatura più favorevole, o il fatto che si giocasse senza pressioni per il risultato, fatto sta che, dove si è messo in mostra realizzando due gol di pregevole fattura che hanno permesso a Zanetti di tornare a casa senza sconfitte.. Si sa, le amichevoli contano sempre il giusto, ma perdere non piace a nessuno e l’Empoli era in cerca di risposte di un certo tipo, sia di squadra che a livello individuale. Chissà che queste buone prestazioni possano convincere l’allenatore a dare un’altra chance al numero sette azzurro nelle prossime uscite ufficiali. Non solo Lammers però, perchè meritano una menzione anche, autori entrambi di ottime prove:e magari guadagnare ancora più spazio nello scacchiere tattico di mister Zanetti.