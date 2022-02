alla Samp a Marassi, con il picco dell’ultima mezz'ora quando la squadra blucerchiata ha deliberatamente deciso di difendersi per cercare di colpire in contropiede., perché alla fine i tiri in porta sono stati solamente due e. Si può recriminare sulla buona chance sprecata da Bajrami, fermato da Falcone prima del raddoppio blucerchiato, ma di fatto le occasioni azzurre degne di tal nome si fermano qui., che hanno permesso a Quagliarella di siglare una doppietta in meno di mezz’ora. Stavolta sul banco degli imputati ci vanno almeno 4/5 del pacchetto arretrato azzurro, con Viti e Romagnoli principali colpevoli, ma con Vicario e Parisi non totalmente esenti da colpe.Prima di fare un bilancio della giornata e della classifica bisogna aspettare le gare di Cagliari, Spezia e della sfida tra Genoa e Venezia, ma. A parte la scarsa vena realizzativa già accennata,, striscia in cui ha raccolto solo 5 punti; oltre a questo,che durava dal 2 dicembre, giorno in cui gli azzurri pareggiarono 2-2 a Torino contro i granata (l’ultima sconfitta era data 27/11 a Verona)., perché in questa fase di campionato appena trascorsa l’Empoli ha sì affrontato Roma, Lazio e Milan, ma non è riuscito a battere Spezia, Venezia, Cagliari, Bologna e Sampdoria,. Ergo, d'ora in avanti arriveranno le sfide contro avversari sulla carta più forti, in cui fare punti sarà sempre più difficile., visto dietro continuano ad andare molto pieno, ma sicuramente serve un repentino cambio di rotta.