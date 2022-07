Prosegue a gonfie vele la preparazione dell’Empoli in vista della prima gara ufficiale della stagione, valevole il secondo turno di Coppa Italia, in programma il. In settimana gli azzurri hanno sostenuto la seconda amichevole estiva: avversario il, sia per le temperature irragionevoli, sia perché la squadra di Zanetti, imballatissima dai carichi di allenamento, ha impiegato un’ora prima di sbloccare il risultato. Questa assenza di brillantezza in realtà è del tutto normale, visto che solitamente la seconda settimana di preparazione è quella in cui si spinge con grande intensità. Dal campo sono arrivate comunque interessanti indicazioni tattiche:, o quantomeno quello che scenderà in campo nelle prima gare ufficiali, formato cioè da, visto che le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo quando in attacco c’erano Baldanzi, Merola ed Ekong. Ancora è presto per dare giudizi, maLa nota lieta della partita però è stata il, di nuovo sul terreno di gioco a distanza di 7 mesi dall’ultima volta, cioè da quel 15 dicembre 2021 quando, in occasione della gara di Coppa Italia contro il Verona, il centrocampista svizzero riportò la rottura del crociato., che aveva fatto del mediano classe 96 un perno del centrocampo.. Forse è un caso, forse no, ma. Per questo, oltre che per le partenza prima di Ricci (già a gennaio scorso) e adesso di Asllani, viene da pensare che Haas possa ritagliarsi uno spazio importante nell'undici di Zanetti,. Adesso la preparazione azzurra proseguirà in Austria, a Bramberg am Wildkogel, da sabato 23 a giovedì 28 luglio. In questo periodo l’Empoli affronterà in amichevole i turchi del Trabzonspor, lunedì 25 luglio alle ore 18.00 a Kitzbuhel; e i ciprioti del Pafos, giovedì 28 luglio alle 13.30 a Wörgl.