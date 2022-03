La squadra capace di mettere sotto praticamente chiunque dal punto di vista del gioco, aggredendo gli avversari addirittura nella propria area di rigore, è ancora lontana, ma. Gli azzurri, che negli ultimi due mesi hanno sicuramente perso molto in termini di brillantezza ed evidentemente di convinzioni,e più pazienza, quasi aspettando strategicamente le mosse degli avversari. Un tipo di gioco che fino a qualche tempo fa sembrava un’eresia per il calcio di Andreazzoli, ma che. Gli azzurri lo avevano fatto con il Genoa, offrendo forse la più brutta prestazione dell’anno ma portando a casa un pareggio davvero importante; e l'hanno fatto anche ieri sera a Milano, impedendo al Milan di andare oltre il gol di scarto e mostrando un’ottima solidità difensiva.Dal punto di vista offensivo come detto la squadra ha perso qualcosa, soprattutto negli uomini che fino a novembre l’avevano trascinata fino alla zona Europa: Pinamonti, Di Francesco, Bajrami, Henderson.. Sicuramente c’è stato un calo a livello fisico, ma anche in termini di sicurezza i giovanissimi calciatori azzurri non sono più gli stessi del girone d’andata.: difendere bene la propria porta significa restare sempre in partita e con le qualità offensive che gli azzurri hanno dimostrato di avere, un gol può arrivare in qualunque momento. La dimostrazione c’è stata anche ieri sera: nel primo tempo l’Empoli ha faticato, soprattutto per merito del Milan che aggrediva alto e non faceva ripartire la squadra;. Nella ripresa il Milan è calato e l’Empoli è venuto fuori: pur senza creare eccessivi pericoli alla porta rossonera, c’è voluto un grande intervento di Maignan per impedire all’Empoli di trovare il pari., specie nel prossimo mese: