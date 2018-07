Due anni fa di questi periodi, dopo la straordinaria stagione chiusa al decimo posto con 46 punti, l'Empoli stava ricostruendo una squadra che aveva perso tutti i suoi più grandi talenti: da Paredes a Zielinski , da T onelli a Mario Rui, passando per mister Marco Giampaolo. Allora si veniva da due annate esaltanti (la precedente con Sarri ), in cui soddisfazioni e bel gioco non erano certo mancate. Compito arduo allestire una squadra della stessa qualità con poco budget a disposizione, anche per una società come l'Empoli abituata a fare di necessità virtù. Purtroppo infatti com’è finita la stagione 2016/2017 lo sappiamo tutti e anche se quella retrocessione, per come si è materializzata, resta un mistero per molti tifosi e addetti ai lavori, parte della colpa va data senz’altro ad alcune scelte di mercato della società che si sono rivelate letteralmente fallimentari.

Facile parlare con il senno di poi, ma fatta eccezione per Pasqual e la conferma di Skorupski , si decise di puntare su giocatori non pronti o non adeguati a questo palcoscenico (i vari Buchel , Tello, Dimarco , Bellusci , Mauri) e su una vecchia gloria come Gilardino che non aveva più la fame né le energie di lottare in ogni gara per strappare preziosi punti salvezza. La conferma di un esausto Maccarone e il voler trattenere in tutti i modi Saponara (ceduto poi alla Fiorentina a gennaio) hanno contribuito alla frittata: a fine anno Empoli retrocesso con 8 vittorie e solamente 29, sottolineo 29, gol realizzati.