È appena passata una settimana dalla disfatta subita in casa contro la Sampdoria, eppure. In cinque giorni, da mercoledì a domenica,, che vede i toscani a ridosso della zona Europa,. La partita di ieri con il Bologna ha evidenziato come il gruppo sia in crescita, sia sotto il profilo tecnico che mentale. Le cose si sono messe bene e gli episodi, soprattutto nel primo tempo, hanno girato in favore degli azzurri (autogol di Bonifazi dopo pochi secondi, rigore del possibile 1-2 fallito da Arnautovic), ma. Andreazzoli sta piano piano “scoprendo” la squadra anche sul campo, in partite vere, con i risultati che sembrano dargli ragione.. Fa girare i suoi uomini a centrocampo, con. La scoperta più sorprendente resta quella del duo di centrali, con il capitano Romagnoli, spesso al centro delle critiche per prestazioni non all’altezza, e il giovane del vivaio Viti che hanno dimostrato sul campo di essere più affidabili dei vari Luperto, Tonelli (che a dire il vero ha giocato solo 45’) e Ismajli.. Due giovanissimi (il primo è 2002, il secondo 2001) che stanno diventando protagonisti sul campo con la prima squadra, dopo una vita trascorsa nelle categorie giovanili. Ricci, già titolare l’anno scorso con Dionisi in Serie B, sta confermando le sue qualità anche nella massima Serie,in cui davanti a lui si presentano calciatori con alle spalle centinaia di presenze. Ieri ha poi suggellato una prestazione da applausi con un gol capolavoro, che ha messo la parola fine all’incontro. Sono bastati invece 90’ a Mattia Viti, che l’anno scorso in Serie B aveva giocato dall’inizio in una sola occasione (a Salerno ma con i giochi promozione già chiusi) per conquistare la maglia da titolare dell’Empoli. Difensore centrale mancino, è dotato di un’ottima tecnica e di importanti doti fisiche che lo rendono affidabile anche nel contrasto e nella marcatura.. Insomma, non esattamente due attaccanti qualsiasi, per questo ci viene difficile pensare che qualcuno possa strappargli quella maglia.. L’Empoli sta trovando la sua identità, è consapevole di essere peggiore di tante squadre ma anche migliore di altre. La salvezza dunque non è un miraggio,, che si chiami Juventus, Lazio, ma anche Venezia, Salernitana o Spezia.