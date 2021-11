Due settimane dopo, sono ancora contrastanti le sensazioni del giorno dopo. Ancora una volta infatti, proprio come successo nel turno pre-sosta contro il Genoa,. Il Verona si è confermata la squadra più in forma del campionato, capace di conquistare il nono risultato utile nelle ultime 10 gare, in cui spiccano i 5 successi consecutivi casalinghi., direbbero in Toscana, ma visto che il risultato di positivo non ha niente,. Il Verona ha fatto la partita, ha tirato e tenuto la palla di più,. La traversa di Henderson che ha sfiorato il più clamoroso dei gol dell’ex e la deviazione di Pinamonti dentro l’area nel primo tempo, la conclusione ravvicinata di Bajrami e un’altra buona chance non capitalizzata da Bandinelli nella ripresa.con Vicario già pronto a respingere la conclusione: di fatto, come ha giustamente sottolineato Andreazzoli nel dopo gara, quello che è mancato all’Empoli.Nonostante l’amarezza per il risultato (il punto perso di ieri si va ad aggiungere ai due lasciati al Castellani prima della sosta contro il Genoa),. Poi c’è da dire che il tecnico ha avuto meno possibilità di manovra e di operare dalla panchina rispetto al solito: nella serata di domenica 6 giocatori e 3 membri dello staff hanno accusato un virus gastrointestinale, situazione che ha inevitabilmente condizionato la tenuta fisica e mentale della squadra. Nel finale Andreazzoli ha dovuto inserire un altro difensore, Ismajli, andando a snaturare completamente l’assetto e l’atteggiamento della squadra, che inevitabilmente si è abbassata lasciando più campo e libertà di manovra al Verona. I gialloblù hanno attaccato ma senza impaurire più di tanto Vicario, fino ad arrivare alla conclusione di Tameze deviata, ulteriore beffa, dal migliore in campo: Sebastiano Luperto.. Il Genoa, che occupa la terzultima piazza, è a distanza di sicurezza (-7), ma evidentemente bisogna tornare a far punti il prima possibile. Magari a partire dal derby con la Fiorentina di sabato prossimo: