Se l’obiettivo del 2021 era quello di, allora l’Empoli l’ha centrato in pieno. Quello che andrà in archivio tra poche ore infatti resterà nella memoria come. La società di Empoli, una città di 50mila abitanti alle porte di Firenze che non fa neanche provincia, si è presentata ai nastri di partenza della stagione 2021/2022 con la prima squadra maschile neo promossa in Serie A; la squadra femminile ancora presente nella massima serie dopo aver centrato il miglior piazzamento della propria storia la stagione scorsa; la formazione primavera campione d’Italia in carica pronta a difendere il tricolore ed esordire nella UEFA Youth League., definita a furor di popolo l’autentica rivelazione di questa prima metà di stagione. Non solo per il bel gioco e per una mentalità sempre votata all’attacco, ma soprattutto per la classifica e per aver centrato alcuni risultati semplicemente straordinari. Mi riferisco ovviamente alle vittorie su Juventus, Fiorentina e Napoli. Gli azzurri hanno chiuso il girone d’andata al 10° posto con 27 punti,. Quelle 4-5 vittorie (12-15 punti se preferite) vanno comunque portate a casa, ma questo Empoli ha già ampiamente dimostrato di averle in canna.Allora, se volessimo giocare con la fantasia (ma poi neanche più di tanto), sarebbe bello pensare a cosa manchi alla società azzurra per fare un ulteriore passo avanti. Il contesto lo abbiamo già disegnato prima: Empoli è una piccola città e la squadra, dispiace dirlo ma è la verità, nonostante gli importanti risultati ottenuti, non riesce ancora a guadagnarsi un importante seguito di tifosi come avviene in altre piazze. Per questo il “saliscendi” tra A e B è per questa società la normalità delle cose, la giusta dimensione. Guardando però ad altre realtà come Sassuolo (senza citare Bologna, Udinese o Atalanta che hanno anche una storia di presenze nella massima Serie ben più importante), viene effettivamente da chiedersi perché l’Empoli non riesca a centrare quella dimensione. I motivi sono quelli già citati, a cui va aggiunto il fatto che, che ha sempre fatto tutto con le proprie risorse, portando avanti il progetto grazie ai proventi delle cessioni dei giocatori più importanti. Sempre nel pieno rispetto delle regole, senza mai fare il cosiddetto "passo più lungo della gamba".. Questa dunque è la realtà attuale e visto come il calcio si sta muovendo oggi è difficile pensare a un qualcosa di diverso., progetto di cui si è parlato anche a Empoli, senza però risvolti concreti. Le basi per un futuro solido sono state gettate,a chiudere al meglio il campionato centrando l’obiettivo e perchè no provare anche a fare qualche altro sgambetto “prestigioso”.