Ci si aspettava una risposta decisa e convinta dopo tre sconfitte pesanti e amare. Fortunatamente per riceverla non si è dovuto attendere tanto, perchè l’Empoli si è rialzato forse nel momento più delicato, dando una secca sterzata a un trend che stava iniziando quasi a preoccupare. L’Empoli contro il Bologna ha vinto e convinto, giocando una partita di grande intensità e qualità come da tempo non gliela si vedeva fare. Una gara tutt’altro che scontata, in cui è successo di tutto (autogol, due gol annullati, un rigore nel finale), che gli azzurri hanno vinto meritatamente. Adesso la classifica sorride di nuovo (non che prima fosse particolarmente preoccupante, per carità), perchè con 8 punti di margine sulla zona salvezza e lo scontro diretto a Verona da giocare, gli azzurri hanno ben saldo il destino nelle proprie mani. Inoltre tra pochi ci sarà la possibilità di piazzare un altro bel mattone sul discorso salvezza, visto che al Castellani arriverà la Salernitana, Alla formazione campana, a pari punti degli azzurri, potrebbe andare benissimo anche non perdere, mentre Verona e Spezia sono chiamate a due scontri diretti davvero da brivido: gli scaligeri a Lecce, i liguri a Cremona.Sarà un caso, anzi non lo è, ma l’Empoli ha ritrovato la vittoria ieri quando ha potuto schierare dal primo minuto Akpa Akpro. Giocatore forse un po’ sottovalutato, che certamente non ruba le scene e non strappa i titoli sui giornali, ma che ricopre un’importanza tecnica e tattica nello scacchiere di Zanetti difficilmente quantificabile. L’unico mediano-incontrista puro della rosa, unico giocatore di gamba e forza sulla mediana, capace di essere decisivo in fase di interdizione ma anche di portare palla con velocità dall’altro lato del campo e trasformare un’azione difensiva in una transizione offensiva. Sarà un caso, anzi sicuramente non lo, ma l’Empoli l’ultima volta che aveva vinto Akpa era titolare, contro il Lecce. poi l’infortunio, 4 partite e un punto senza di lui. Merita due parole anche Cambiaghi, che dopo essere stato assente da febbraio ha ritrovato condizione e brillantezza quanto bastano per tornare a essere decisivo in area avversaria. Insomma, la strada giusta è stata nuovamente imboccata, adesso c’è solo da giungere al traguardo senza più voltarsi indietro.