Empoli-Bologna 3-1 (primo tempo 2-0)

Marcatori: 1’ p.t. autorete Lucumì, 46’ p.t. Akpa-Akpro, 23’ s.t. Cambiaghi, 42’ s.t. Orsolini (rig.)

Assist: 46’ p.t. e 23’ s.t. Marin.



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Luperto, Walukiewicz, Parisi; Grassi, Marin (32’ s.t. Stojanovic), Akpa-Akpro (32’ s.t. Bandinelli); Baldanzi (20’ s.t. Henderson); Caputo (43’ s.t. Destro), Cambiaghi (43’ s.t. Pjaca). All. Zanetti.



Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro (37’ p.t. Bonifazi), Lucumì, Cambiaso (31’ s.t. Lykogiannis); Moro (9’ s.t. Ferguson), Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow (9’ s.t. Zirkzee), Aebischer (31’ s.t. Pyyhtia). All. Thiago Motta.



Arbitro: La Penna di Roma 1.

Ammoniti: 18’ p.t. Thiago Motta (all., B), 18’ p.t. Zanetti (all., E), 27’ p.t. Parisi (E), 20’ s.t. Henderson (E), 41’ s.t. Bandinelli (E).