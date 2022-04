Ci si aspettava una partita aperta, tra due squadre tranquille che potevano esprimersi senza preoccuparsi troppo del risultato, vista la posizione di classifica più che serena., giocando alla sua maniera e dimostrando un’invidiabile brillantezza offensiva che la sta rendendo la squadra più prolifica della parte finale di campionato., o meglio che le continua a mancare, perchè nonostante una salvezza praticamente certificata (manca solo matematica). La mole di gioco non è mancata, così come le conclusioni verso la porta, ma. A Udine ci si aspettava una gara sulla stessa falsa riga di quelle viste nel girone d’andata, con un Empoli sbarazzino capace di attaccare con continuità e una buona pericolosità l’area di rigore avversaria.Le cose non son andate per niente così e se togliamo il calcio rigore una conclusione di Asllani da fuori nel primo tempo,. È vero, da quando Andreazzoli ha messo a posto la fase difensiva (tre gol incassati nelle 5 gare prima di Udine) qualche pareggio è arrivato, in una striscia di risultati senza vittoria ora salita a 16,e costringerlo a difendersi per lunghi tratti del match. Se poi, oltre a questa inclinazione viene a mancare anche la tenuta difensiva come accaduto a Udine, allora. La scossa che si è data ieri la Salernitana potrebbe rendere più movimentate le ultime giornate, visto che peraltro i campani devono recuperare due incontri,(Crotone 2017), anche solo credere a una clamorosa appare difficile. In ogni caso fa specie, dopo 4 mesi senza vincere,e se l’Empoli porterà a casa la salvezza lo deve solo e soltanto a quel