. Una risposta convinta alle critiche e a due prestazioni che, seppur contro due big del campionato, erano andate in contrasto con il percorso fatto fino a quel momento dall’Empoli., non sorprende più di tanto che la squadra di Zanetti sia riuscita a strappare i tre punti a un Sassuolo.(sono stati ceduti Raspadori e Scamacca, mentre per Berardi era assente per infortunio), ma rimane una formazione competitiva e che in questo campionato ha dimostrato di poter creare fastidi anche alle grandi., perchè l’Empoli ha giocato una gara praticamente perfetta dal punto di vista difensivo. Se escludiamo una punizione calciata centrale da Troaire a fine primo tempo, l'unico tiro in porta gli emiliani lo hanno effettuato in pieno recupero., solido, anche se poco elegante, Ebuehi: il nuovo approccio più guardingo, quasi invocato da Corsi in estate dopo l’esonero di Andreazzoli, inizia a portare continuità di risultati., lo abbiamo detto più volte, ma porta a casa punti e i 14 ottenuti in 13 partite sono un bottino più che soddisfacente. Così gli azzurri hanno costruito la terza vittoria su tre del loro campionato per 1-0, stavolta con firma del golden boy azzurro Tommaso Baldanzi. Dopo l’infortunio e i 90’ in panchina con la Dea, Zanetti l’ha buttato dentro dall’inizio, insieme all’altro 2003 Fazzini, anche lui autore di una prova assolutamente sufficiente, e il trequartista di Castelfiorentino non ha deluso., da giocatore di calcio a 5, dopo una perfetta incursione centrale. Nel finale gli azzurri avrebbero potuto arrotondare e chiudere i conti, ma la scarsa vena di Lammers, che sembra in crisi dopo un promettente inizio di campionato, ha permesso al Sassuolo di restare in gara e di mettere paura all’Empoli fino al 95’., perché consentono agli azzurri di giocare con estrema serenità a Napoli, di fronte a una squadra che sembra clamorosamente fuori portata, ma soprattutto, in programma al Castellani subito prima della sosta.e dalla quale tirare fuori il massimo in termini di punti.