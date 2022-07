Una volta si chiamava “calcio d’agosto”. Quest'anno, per via di una stagione sensibilmente anticipata per il calendario internazionale, si gioca già a luglio, ma il concetto è esattamente il solito. Dopo la prima settimana di preparazione, ieri pomeriggio l, formazione che milita nel campionato di Eccellenza diventata celebre per esser stata la prima da calciatore di un certo Luciano Spalletti. Gli azzurri, come ampiamente prevedibile, hanno vinto con grande facilità, mache tra un mese esatto scenderà in campo per l’esordio in campionato contro lo Spezia. Zanetti ha optato per due schieramenti titolari completamente diversi, ciascuno per ogni tempo di gioco. Nel primo si è vista una squadra, schierata con il 4-3-3, piena zeppa di primavera e dei nuovi Ebuehi e Perisan., a detta del tecnico già pronti, sotto il profilo delle qualità individuali, per la Serie A.Stesso modulo anche nella ripresa, dove invece, tutti e tre finiti sul tabellino dei marcatori. I ritmi sono stati blandi e l’avversario non era certo di un livello sufficiente (ed è giusto così a questo punto della stagione) per dare maggiore valore a questo test, ma. Sia nel gioco palla a terra, visto che molti gol sono arrivati con triangolazioni e giocate nelle stretto, sia nel coraggio, anche da parte dei terzini, di gettarsi in avanti per cercare di creare pericoli costanti alla porta avversaria.. In ogni caso sarà importante trovare un giusto equilibrio, magari(aspetto che ha inciso sulla decisione di sollevare Andreazzoli dall’incarico), ma è evidente che. Un marchio di fabbrica più che una filosofia, che nelle ultime stagioni, a prescindere dalla categoria, ha divertito e fatto parlare, dando la possibilità ai migliori giovani del vivaio azzurro di esprimersi e mettersi in mostra. E per quelle che sono le ambizioni e le possibilità della società, va benissimo così.