Nella giornata di oggi l'Empoli ha presentato Mattia Destro: "Sono molto contento di essere qui, sono maturo ma devo dimostrare tanto. Le aspettative sono alte, è una società che mi è sempre piaciuta e ho voluto fortemente. Penso che potrò fare molto bene. Prenderò il numero 23. Ho trovato un ambiente pieno di bravi ragazzi, si lavora duro e dovremo dare tanto; Zanetti lo conoscevo dall'anno scorso, mi ha colpito la sua ambizione. Non ho preferenze tattiche, ho giocato sia come prima che come seconda punta".