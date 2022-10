Una sconfitta per 4-0, seppur in trasferta e contro la Juventus, si commenta sempre con difficoltà. Specie se in un certo senso, che non si scoraggia e che non si fa sovrastare da nessuno, neanche dai campioni d‘Italia. Stavolta le cose sono andate diversamente, perché ieri sera allo Stadium l’Empoli è uscito dalla partita al 55’, appena incassato il 2-0, dopo un primo tempo tutto sommato degno. Volendo comunque vedere una goccia in un bicchiere sicuramente vuoto,, in un partita che perderla ci sta in ogni caso, che una défaillance di questa dimensione contro una diretta concorrente. Certo, dispiace e fa male: non è mai bello prendere un 4-0, soprattutto contro la Juve di quest’anno, che è sicuramente e indiscutibilmente superiore all’Empoli, ma non è una corazzata insormontabile., che ha puntato su una squadra poco dinamica e poco aggressiva, preferendo un Pjaca evanescente e a volte deleterio con qualche pallone sanguinoso perso a centrocampo, al posto di un sempre vivace e positivo Baldanzi, anche nella scarsa mezz'ora in cui ha giocato., in cui è stato concesso alla Juventus di esaltarsi e di giocare, in casa, sulle ripartenze e sulle imbucate. Male la difesa, in cui ha faticato anche Fabiano Parisi, e poco presente l’attacco, dove comunque sia Destro che Pjaca nel primo tempo due buone occasioni per segnare le avevano pure avute., in casa contro l'Atalanta, domenica prossima all'ora di pranzo. Gara in cui sarebbe ingeneroso chiedere alla squadra di fare punti, ma quantomeno di tirare fuori carattere e orgoglio per cancellare subito una prestazione da 4 in pagella.