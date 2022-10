: c'è bisogno anche di lui, fa sempre buona guardia.: tutto sommato ci mette spesso una pezza per compensare i passaggi a vuoto della coppia Cuadrado-McKennie (34' st Alex Sandro sv).protetto da due centrali riesce a ritrovare sicurezza.sempre al posto giusto nel momento giusto, chiude il match con un assist.a tratti inspiegabili i suoi passaggi a vuoto. E gli arbitri non gli credono più. Poi però pennella sulla testa di McKennie e Rabiot i corner che portano il risultato sul 3-0.: al fianco di Cuadrado lo segue nei momenti di sbandamento, si divora un gol nel primo tempo ma ha il merito di chiuderla con un bel colpo di testa a inizio ripresa (20' stdeve trovare ancora un ruolo in questa squadra).: prezioso davanti alla difesa, mette ordine palla al piede.costanza di rendimento, qualche errorino in più rispetto all'ultimo periodo personale ma anche la doppietta che chiude la partita.sbaglia tanto, a volte troppo. Ma alla fine almeno un pallone buono in area di rigore lo mette sempre (40' st: gli manca il guizzo, a tratti sembra gestirsi (20' st: si rende sempre pericoloso, si divora il 4-0).: è il più pericoloso, si costruisce subito un'occasione poi in avvio si sblocca al termine di un'azione del tutto simile a quella sprecata nel derby, di testa potrebbe raddoppiare (34' st).All.la Juve vince la seconda di fila in A, per la prima volta in stagione. E per la prima volta non ha bisogno di un gol di Vlahovic per conquistare i tre punti. Ora la prova di maturità in Champions, ancora troppo poco per rilassarsi.come al solito, senza di lui il passivo per l'Empoli sarebbe stato ben maggiore.patisce Kostic, si fa saltare in testa da McKennie.serata storta, il più colpevole di tutti sul gol di Kean.: su Vlahovic si arrangia di esperienza.osservato speciale, tra i migliori dell'Empoli.: soffre la fisicità di Rabiot (44' st).: tutti i palloni passano dai suoi piedi.mette in difficoltà McKennie (30' st).qualche occasione che poteva essere gestita meglio (17' stmeriterebbe forse più spazio di Pjaca)non mobile come dovrebbe (17' stuno spezzone per fare esperienza)le occasioni magari sporche se le procura sempre, non segna ma è il più pericoloso (30' st).All.: l'Empoli gioca e lascia giocare, è la Juve però a vincere al gioco del tiro al bersaglio.