E' stato il centro del Liverpool fino all'infortunio di aprile, quell'uomo che Klopp non avrebbe voluto perdere, anche al netto dell'acquisto di Naby Keita. Muscoli, energie per un calcio molto fisico, la stessa forza che la Juve ha ricercato per il suo calcio, per il centrocampo, a tratti arido di brillantezza.