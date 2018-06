Il nuovo centrocampista della Juventus, Emre Can, ha parlato al sito ufficiale della Juventus nel suo primo giorno da bianconero. "Questo è un giorno fantastico per me, uno dei più belli della mia vita. Sono molto felice di essere qui e ovviamente si percepisce subito la grandezza di questo club. Sono appena stato al JMedical, una struttura grandissima, così come lo è la sede della società".



Eri un giocatore su cui avevano messo gli occhi molti club perché ha scelto la Juventus?

"Perché la Juventus è un grandissimo club. Seguo la squadra sin da quando ero piccolo, la Juventus è abituata a vincere titoli e questo è quello che voglio fare anch'io".



Se dico la parola Juventus cosa ti viene in mente?

"Il mio vecchio allenatore. Quando ero piccolo, avrò avuto sei anni, il mio allenatore mi disse che un giorno avrei giocato nella Juventus e oggi sono qui. Non lo dimenticherò mai e sono veramente felice di essere qui e spero che insieme potremo divertirci e vincere molti trofei".



​Ovviamente sei legato a Sami Khedira cosa ti ha detto del club?

"Mi ha detto che è un grandissimo club e che sarei stato un giocatore da Juventus".