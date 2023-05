durante la festa scudetto di qualche giorno fa ha fatto inevitabilmente il giro del web, ma, una delle protagoniste del programma "Ti spedisco in convento" si è già pentita di quello show.Emy aveva attirato tantissime attenzioni su di sé. Ma come ha spiegato poi su Tik Tok, quelle attenzioni, spesso eccessive, oggi"Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto.. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po’ eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il culo".Ecco lo sfogo sui social e alcuni degli scatti di quella sera nella nostra gallery.