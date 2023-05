Moria Casan, famossissima attrice in Argentina, ha parlato senza peli sulla lingua di Mauro Icardi e della sua relazione con Wanda Nara: "Non conosco bene la storia di quel ragazzo, ma mi sembra che sia piccante. Mi sembra che per lui qualsiasi donna sia un poncho da indossare. È un ragazzino e ha sposato questa donna che è divina, è una regina, ma il ragazzo deve volere altre esperienze".



Pronta la risposta sui social di Icardi anche se Moira ipotizza che la risposta sia stata scritta da Wanda in persona: "Grazie Moria per i tuoi complimenti. Riceverli da una persona che è una diva del nostro paese, è una cosa che apprezzo. Ti dico anche che l'unico poncho che indosso da 10 anni è lo stesso, quello con cui voglio continuare a stuzzicarmi per molti anni della mia vita".



