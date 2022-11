La stellina del Palmeiras Endrick ha parlato del proprio futuro in Europa, dove le big si stanno muovendo per ingaggiarlo:



"Sogno di giocare in Europa ma adesso resto concentrato sul Palmeiras", ha dichiarato. "Barcellona, ​​Real Madrid, Atlético, Siviglia e Athletic Bilbao sono squadre che combattono sempre, ma non ho una preferenza per nessuna di loro. Benzema, Lewandowski, Vinícius Júnior, Raphiha sono giocatori di alta classe, cerco di imparare da loro. Vini? Penso che conquisterà il Mondiale, in Qatar sarà uno dei migliori"



Convocazione mancata: "Se Tite mi avesse chiamato, sarei rimasto sbalordito. Non avrei saputo cosa fare, ma dobbiamo andare avanti, lavorare in modo che possa succedere tra 4 anni".