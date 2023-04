Ombre sulla nomina di Paolo Scaroni come amministratore indipendente di Enel. Arrivano secondo Calcio&Finanza da parte di Covalis Capital, asset manager globale focalizzato su infrastrutture, utilities, energie rinnovabili, industria e materie prime e azionista di lungo termine di Enel con una partecipazione dell’1% circa del capitale, che ha presentato un elenco di candidati alternativi.



LA NOTA - Per Covalis “l’incertezza che circonda il processo di nomina del consiglio di amministrazione contribuisce a far sì che le azioni di Enel vengano scambiate a sconto rispetto alle società del settore e che la società abbia un costo del capitale più elevato di quanto sarebbe altrimenti". Questa la lista presentata oggi: Marco Mazzucchelli; Leilani C. Latimer; Francesco Galietti; Monique Sasson; Paulina Beato; Daniel Lacalle.



OPACITA' DEL PROCESSO - “A causa dell’opacità del processo, non sappiamo cosa rappresenti la lista proposta dal governo (in cui c'è il presidente del Milan Scaroni) o quale sia il suo piano per Enel. Crediamo che gli investitori internazionali, i dipendenti e le società in cui Enel opera meritino di meglio e sentiamo la responsabilità di avviare un dibattito. Vogliamo un consiglio di amministrazione diversificato e indipendente, che rifletta la natura internazionale dell’azienda e della sua base di azionisti”.