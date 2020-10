Un nuovo modello di stadio, in grado di rivoluzionare il modo di fruire il prodotto calcio e di portare grandi ritorni economici ai club che lo adotteranno. E’ il Luna Stadium 3D, un progetto elaborato da Alessio Sundas, agente Fifa e presidente dell’Uafa, l’unione internazionale dei procuratori di calciatori, e di recente illustrato anche al numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino.



L’idea di Sundas prevede l’edificazione di nuovi impianti in grado, oltre che di produrre redditto per le società sportive, anche di abbattere i costi di gestione venendo contestualmente incontro alle esigenze della collettività: “Da tempo ormai gli stadi più moderni ospitano ristoranti, negozi, musei in alcuni casi addirittura dei cinema. Ma adesso è il momento di guardare oltre. La soluzione da noi proposta é innanzitutto quella di puntare forte nel settore ambientale, attraverso un piano d’investimenti volto alla costruzione o alla riammodernizzazione degli impianti sportivi in ottica eco-sostenibile. Installando all’interno degli stadi impianti energetici che sfruttano le risorse naturali non solo si andrebbero ad abbattere i loro costi di gestione, facendo oltretutto del bene all’ambiente, ma le società di calcio avrebbe un ritorno economico rivendendo in rete l’energia prodotta in eccesso”.



Stadi eco-friendly, quindi, ma non solo. L’altro cavallo di battaglia del Luna Stadium sarà la digitalizzazione di tutto l’impianto: “La convivenza con il Covid - spiega ancora Sundas - che andrà avanti chissà ancora per quanto tempo, sta rendendo impossibile la visione effettiva delle partite da parte dei tifosi nell’impianto sportivo. Un problema che sta creando anche seri danni economici ai club ma che potrebbe essere risolto garantendo all’interno dello stadio un sistema di telecamere a 360 gradi. Ogni abbonato, in pratica, avrebbe assicurato il proprio posto in tribuna ma anzichè recarsi fisicamente allo stadio potrà godersi la partita della propria squadra del cuore in totale sicurezza direttamente da casa sua, grazie alla realtà virtuale. In ottica temporanea la soluzione da parte delle società di calcio in partnership con la federazione, la politica nazionale e le imprese che gestiscono la trasmissione degli eventi, potrebbe essere quella di sviluppare un pacchetto abbonamenti che porterebbe nelle case dei tifosi degli occhiali VR che permetterebbero di vedere la partita come se ci si trovasse all’interno dello stadio. In questo modo i club ritroverebbero gli introiti degli abbonamenti e i tifosi surrogherebbero in qualche modo la loro lontananza dalla curva”.