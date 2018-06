Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Enrico Chiesa, ex attaccante di Fiorentina e Parma e papà di Federico, ha parlato del rapporto che suo figlio ha con il calcio.



“Se mi ha dato preoccupazioni il fatto che volesse diventare calciatore? Nessuna, l’importante è che si diverta. Che sia calcio o un altra disciplina poco importa, bisogna fare sport per stare insieme, comunicare con gli altri e non chiudersi, senza ovviamente perdere di vista lo studio. Se Federico avesse scelto un altro sport, non gli avrei detto niente. Lui ha sempre avuto la passione per il calcio e questo è stato importante nella sua crescita”.