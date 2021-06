Enrico Ruggeri dal palco al campo, per un esordio da record, a 64 anni appena compiuti: per il cantautore nove minuti disputati nella partita di Serie D contro la Tritium, assieme all'ex Inter e Roma Maicon, arrivato lo scorso gennaio. Il club ha aritmeticamente raggiunto la salvezza e così, in occasione del match della penultima giornata, ha esaudito il desiderio del tifoso dell'Inter



DA RECORD - Con la maglia numero 10, il capitano della Nazionale Italiana Cantanti è stato schierato come trequartista alle spalle delle due punte ed è rimasto in campo per i primi 9 minuti di gioco: 64 anni lo scorso 5 giugno, Ruggeri ha raggiunto il record come calciatore più anziano a scendere in campo nella storia della Serie D.