L'allenatore della Virtus Entella, Roberto Boscaglia ha dichiarato a RMC Sport: "Premettendo che non mi piace fare vittimismo, ovviamente è difficile lavorare in questa situazione e pensare all'obiettivo di una singola partita. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi fantastici sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto a livello umano. La cosa complicata non è tanto gestire i ragazzi, ma lavorare senza sapere in base a cosa si lavora. Ci alleniamo, giochiamo qualche amichevole ma manca tutto il resto. Ci stanno mancando di rispetto. Mancano di rispetto alla società, ai tifosi, alla città e a noi addetti ai lavori. Stiamo gestendo benissimo questa situazione, ma voglio rendere chiara questa situazione drammatica. La gestione è stata perfetta, nella squadra non c'è alcun nervosismo. E' evidente che c'è qualcosa che non va. Noi vogliamo giocare in Serie B".



"Cassano fisicamente è a posto. E' venuto qui con una voglia incredibile, consapevole di aver fatto una marea di errori in precedenza. E' cresciuto, ci ho parlato e gli ho detto quello che qui non bisogna fare errori. Cassano deve essere un valore aggiunto. E' un campione, quando tocca la palla fa venire i brividi. Inserito in questo contesto tranquillo come il nostro, sono convinto che nel giro di qualche settimana possa arrivare in una forma accettabile. Può dare molto anche allo spogliatoio, visto che lui è stato in squadre top in Europa. E' normale che possa essere un valore aggiunto. Ho visto i ragazzi con gli occhi sgranati quando lo hanno accolto, ma anche solo quando parla. Anche lui può imparare qualcosa da questa esperienza".