La Virtus Entella ci prova per Matteo Mancosu. Come scrive Il Secolo XIX, l'attaccante sardo, che ha finito la sua avventura con il Montrel Impact in MLS, piace ai liguri e, soprattutto, a Boscaglia, che lo ha fatto rendere al meglio a Trapani: il nodo è l'ingaggio. Sul 34enne c'è anch e la Juve Under 23.