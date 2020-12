In campo le cose per lanon stanno andando troppo bene. Ultima in classifica, con appena 5 punti racimolati in 14 giornate di Serie B, e con un cambio di allenatore già alle spalle, la società ligureL'ultima trovata del club chiavarese coinvolge in un progetto del tutto inedito per il nostro calcio professionistico il suo intero settore giovanile. Per festeggiare l'arrivo del Natale quest'anno la dirigenza dell’Entella ha deciso diche parlano del loro sport più amato ma affrontato in queste pagine da un punto di vista molto particolare. Il pacchetto biancazzurro che i piccoli entelliani troveranno sotto all'albero conterrà infatti tre volumi emozionanti e coinvolgenti che hanno nel pallone il loro coprotagonista. I libri in questione sono "98 storie +1" di Gianluca Vialli, "La mia vita dietro un pallone" di Sara Gama e "Fugees Football Club" di Igor De Amicis e Paola Lucianini. Volumi in cui il calcio è quasi solo un pretesto per raccontare storie di vita assolutamente eccezionali."La crescita dei ragazzi del settore giovanile non solo sotto l’aspetto sportivo, ma soprattutto sotto quello umano - spiegano dal club del presidente Antonio Gozzi - è da sempre uno dei cardini morali dell’Entella. Da questa nostra finalità nasce l'idea di regalare loro doni davvero speciali. I libri sono degli amici che accompagnano la nostra vita grazie ai quali è bello lasciarsi trasportare, emozionare e motivare. In particolare lo sono questi, tutti volumi dalla chiara impronta sportiva e motivazionale, esempi di vita da seguire e dai quali trarre insegnamenti sia dentro che fuori dal campo.".Un regalo insolito, almeno per altre realtà. Ma non per chi è da sempre convinto che aiutare i ragazzi a crescere fortificando i veri valori della vita sia molto più importante che essere protagonisti esclusivamente nel rettangolo verde.però, non si vuole fermare, e grazie all’instancabile lavoro della vicepresidente Sabina Croce, vuole fare molto di più. La società biancoceleste, infatti,Un luogo di incontro e di interesse dove poter conoscere tante storie e apprendere nozioni fondamentali per la vita di tutti i giorni.Alla faccia di chi sostiene ancora il luogo comune che libri e palloni non possano stare nella stessa sacca...