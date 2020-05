Come riferisce l'Entella mediante una nota ufficiale, due giorni fa Gianpaolo Castorina ha rescisso il suo contratto con il club. Queste le parole del mister: "Cara Entella, dopo molti anni è arrivato il momento di separarci. Sono stati 13 anni molto intensi, molto belli, dove insieme abbiamo raccolto tantissime soddisfazioni e perché no anche qualche delusione che ci ha fatto crescere e ci ha uniti ancora di più.

Sono fiero di aver indossato i tuoi colori e di aver allenato i tuoi ragazzi, sono orgoglioso di aver fatto parte della tua famiglia.

Sei la mia esperienza calcistica più importante e resterai sempre nel mio cuore.

Ti ringrazio Entella, mi hai regalato 13 anni indimenticabili.

Grazie famiglia Gozzi mi avete spiegato che si può fare calcio con serietà, onestà e passione.

Grazie di tutto.

Arrivederci".



Immediata la risposta di patron Antonio Gozzi: "Grazie Paolo per tutto quello che hai fatto e dato all’Entella in questi anni. Sarai sempre uno di noi. Sono sicuro che le nostre strade torneranno a incrociarsi . Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura.

Un abbraccio".