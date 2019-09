ENTELLA-VENEZIA 0-2



ENTELLA: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Toscano (dal 64' Eramo), Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra (dal 73' G. De Luca), M. De Luca (dal 63' Mancosu). All. Boscaglia



VENEZIA: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni (dal 69' Felicioli); Lollo (dal 55' Maleh), Vacca (dal 58' Zuculini), Fiordilino; Capello; Montalto, Bocalon. All. Dionisi





RETI: 3' Capello, 62' Bocalon



Ammoniti: Toscano, Coppolaro, Fiordilino



Espulso: Maleh per doppia ammonizione



Arbitro: Robilotta