Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli,, membro dell'entourage diinsieme alla moglie e agentee a Ulisse Savino, ha parlato del futuro dell'attaccante argentino fra- "Leonardo sapeva cosa avrebbe fatto Mauro durante l'anno e ciò si è avverato. Icardi è un campione, fortissimo. Ci sta che in qualche occasione possa fare la panchina a Cavani".Maurito si fa volere bene da tutti, chi lo conosce può solo parlarne bene"- "Dma Icardi ha detto di 'no' perché ancora molto legato all'Inter. La scorsa estate il Napoli era il luogo giusto al momento sbagliato perché Mauro voleva rimanere all’Inter e non voleva che i tifosi nerazzurri vivessero come un tradimento il fatto di cambiare squadra in Italia.""Futuro al Napoli? Sarebbe un'idea bellissima. Per ora pensa di restare al PSG anche per rispetto.con l’Inter Wanda Nara saprà prendere la decisione giusta. Napoli come piazza è una delle eccellenze del calcio italiano.i"."​Parlo un po’ da tifoso, ma la cosa che il capitano dell’Inter passi alla Juventus mi sembra un po’ forzata. Con Guarin, anni fa, ci fu un’insurrezione di piazza.Poi, ovviamente, ci penserà Wanda”.