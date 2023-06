Anatoly Trubin è balzato in cima alla lista dei portieri che l'Inter sta sondando per sostituire André Onana. Il classe 2001 ucraino è sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk e a confermare la trattativa ai microfoni di inter-news è stata la stessa agenzia che cura i suoi interessi.



"L’Inter sta manifestando interesse per Trubin, le trattative sono ancora in corso e riguardano i due club. Ci sono anche due club inglesi che lo vogliono. Per noi la condizione importante è che sia il primo portiere"