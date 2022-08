Entra e segna. Non poteva esserci debutto migliore per Aaron Ramsey con la maglia del Nizza. L'ex centrocampista della Juventus ha giocato gli ultimi 13 minuti della sfida con il Tolosa, trovando il primo gol appena un minuto dopo l'ingresso in campo: piattone destro sotto all'incrocio.



IL MESSAGGIO - 1-1 finale e gol decisivo del gallese, che si presenta così ai tifosi rossoneri e manda un messaggio a Favre. Come a dire 'Ora ci sono anch'io'. Sorriso ritrovato per Ramsey, che ha trovato subito il gol all'esordio con Nizza.